  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 soru 10 cevap! İşte 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri Ahbap dosyası matruşka gibi! Şamil Tayyar: Her kapağın altından bir sürpriz çıkıyor Eski kafaya yeni maske İşte gözaltı anları! Oğuzhan Uğur lüks villadan çıktı ABD, İran savaşını kullanarak petrol fiyatlarıyla oynuyor! Hedef Çin ekonomisi! İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı Yunanistan, 8 Türk azınlık okulunu daha kapattı! “Lozan” artık yok hükmünde Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı Uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı! Yapay zekâ "AVCI" aktif rol aldı Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer
Gündem Trafik polisinden örnek davranış: Önce karşıya geçirdi, sonra dolmuşa bindirdi
Gündem

Trafik polisinden örnek davranış: Önce karşıya geçirdi, sonra dolmuşa bindirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trafik polisinden örnek davranış: Önce karşıya geçirdi, sonra dolmuşa bindirdi

Kastamonu’da yürümekte zorlanan yaşlı bir vatandaşı fark eden trafik polisi, yardımına koştu. Yaşlı adamı güvenli şekilde yolun karşısına geçiren trafik polisi, daha sonra dolmuşa bindirerek gideceği yere ulaşmasını sağladı.

Kastamonu il merkezi, Yalçın Caddesi'nde görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Harmancı, yaşlı bir vatandaşın sıcağın etkisiyle yürümekte güçlük çektiğini fark etti.

Trafik polisi Harmancı, koluna girerek yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi. Daha sonra yaşlı adamın uzak mesafedeki otobüs durağına yürüdüğünü öğrenen trafik polisi, yoldan geçen dolmuşu durdurdu. Yaşlı adamı koluna girerek dolmuşa bindiren trafik polisi, gideceği yere ulaşmasını sağladı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kars'ta özel gereksinimli genç polis oldu: Üniformayı giyip trafik denetimine çıktı
Kars'ta özel gereksinimli genç polis oldu: Üniformayı giyip trafik denetimine çıktı

Aktüel

Kars'ta özel gereksinimli genç polis oldu: Üniformayı giyip trafik denetimine çıktı

Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Sigorta şirketlerini dolandırdılar
Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Sigorta şirketlerini dolandırdılar

Gündem

Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Sigorta şirketlerini dolandırdılar

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi
Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler
Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Gündem

Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!
Dünya

Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!

Türkiye’deki NATO Zirvesine resmi olarak davetli olmasına ve kendisinin de özel olarak izin istemesine rağmen kaçma şüphesiyle ısrarla Türki..
FETÖ itirafçısından şok eden ifade! 'Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın' talimatı
Gündem

FETÖ itirafçısından şok eden ifade! 'Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın' talimatı

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen çalışmalar, hadisenin arka pla..
Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı!
Gündem

Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı!

İsrail Meclisi, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde dün feshedilmeden hemen önce, ülkede basın özgürlüğünü tamamen bitire..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23