Trafik polisinden örnek davranış: Önce karşıya geçirdi, sonra dolmuşa bindirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu’da yürümekte zorlanan yaşlı bir vatandaşı fark eden trafik polisi, yardımına koştu. Yaşlı adamı güvenli şekilde yolun karşısına geçiren trafik polisi, daha sonra dolmuşa bindirerek gideceği yere ulaşmasını sağladı.
Kastamonu il merkezi, Yalçın Caddesi'nde görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Murat Harmancı, yaşlı bir vatandaşın sıcağın etkisiyle yürümekte güçlük çektiğini fark etti.
Trafik polisi Harmancı, koluna girerek yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi. Daha sonra yaşlı adamın uzak mesafedeki otobüs durağına yürüdüğünü öğrenen trafik polisi, yoldan geçen dolmuşu durdurdu. Yaşlı adamı koluna girerek dolmuşa bindiren trafik polisi, gideceği yere ulaşmasını sağladı.
O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.