O bileşenin kuersetin adı verilen... Elma efsanesi gerçek mi? Günde bir elma tüketirseniz...

Günde bir elma gerçekten de Alzheimer'ı uzak tutar mı? Kimse kesin olarak bilmiyor. Laboratuvardaki beyin hücrelerinden yaşayan insanların çok yönlü dünyasına kadar uzun bir yol var. Ancak beslenme uzmanları elmanın sağlıklı bir diyete mükemmel bir katkı olduğu konusunda hemfikir. Beynin gizemlerini ve elma gibi gıdaların olası faydalarını çözmek için hayvanlar ve insanlar üzerinde çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Genetik ve birçok çevresel faktörün Alzheimer gibi karmaşık bir hastalığa kimin yakalanacağı üzerinde etkisi vardır ve muhtemelen birçok faktör beynin uyanık kalmasına ve iyi çalışmasına yardımcı olmak için etkileşim halindedir.