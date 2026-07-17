  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 soru 10 cevap! İşte 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri Ahbap dosyası matruşka gibi! Şamil Tayyar: Her kapağın altından bir sürpriz çıkıyor Eski kafaya yeni maske İşte gözaltı anları! Oğuzhan Uğur lüks villadan çıktı ABD, İran savaşını kullanarak petrol fiyatlarıyla oynuyor! Hedef Çin ekonomisi! İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı Yunanistan, 8 Türk azınlık okulunu daha kapattı! “Lozan” artık yok hükmünde Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı Uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı! Yapay zekâ "AVCI" aktif rol aldı Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer
Dünya Almanya’da şiddetli fırtına can aldı
Dünya

Almanya’da şiddetli fırtına can aldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Almanya’da şiddetli fırtına can aldı

Almanya’da üç gündür etkili olumsuz hava şartları nedeniyle Karlsruhe şehrinde 60 yaşındaki bisiklet sürücüsü şiddetli fırtınada devrilen ağacın altında kalarak can verdi, olayda 3 kişi de yaralandı.

Almanya’nın güney ve güney batısında etkili olan fırtına, dolu ve şiddetli yağış can kaybına ve yaralanmalara neden oldu. Alman medyasında yer alan haberlere göre dün akşam saatlerinde Baden-Württemberg eyaletinin Karlsruhe şehrinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 60 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi çocuk 3 kişi de yaralandı.

OHAL ilan edildi

Karlsruhe şehrinde 250’den fazla acil yardım ihbarının alındığı kaydedilirken şiddetli fırtına ve yağış yüzünden şehir genelinde çok sayıda ağaç devrildi, yollar su altında kaldı. Karlsruhe Emniyet Müdürlüğü, sel baskınlarının 19.00-23.00 saatleri arasında meydana geldiğini, trafik ışıklarının zarar gördüğünü bildirdi. Polis, devam eden acil durum nedeniyle şehir genelindeki müdahalelerin tek bir merkezden koordine edilmesi için olağanüstü hal ilan edildiğini de açıkladı.

Baden-Württemberg eyaletinde etkili olan ve "süper hücre" adı verilen yağış kütlesi 4 bölgede yıkıma neden oldu. Özellikle Ulm kentinde şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bodrum katlarını su bastı, ağaçlar devrildi, evlerin çatılarından çok sayıda parçalar yaya geçitlerinin ve araçların olduğu alanlara düştü. Ludwigsburg bölgesindeki Besigheim şehrinde ise bir evin çatısına yıldırım düştü, olayda bir kaç kişi hafif yaralandı. Rems-Murr bölgesinde ise şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bir binada yaklaşık 100.000 euroluk hasara yol açtı. Toplamda yaklaşık 50 ihbar alan bölge polisi, bölgede elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi. Bavyera eyaletinin Swabia bölgesindeki A8 otoyolunda ise su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bölge polisi su birikintileri yüzünden meydana gelen kazalarda bir kişinin ağır, iki kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

 

Almanya’nın kuzeyi ve doğusu için şiddetli fırtına ve yağış uyarısı

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), gün içinde yaptığı açıklamada ise ülkenin kuzeyi ve doğusunda şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. DWD uyarı yapılan bölgelerde metrekare başına 25 litreden fazla yağış, iki santimetreden büyük dolu ve saatte 100 kilometreye varan şiddetli rüzgar beklendiğini de açıkladı.

Thüringen ve Bavyera’da kırmızı alarm

DWD Thüringen ve Bavyera eyaletleri sınırları içerisinde yer alan 10 bölge için ise kırmızı alarm ilan etti. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada "Güneybatıdan gelen gök gürültülü fırtınalar, kısa sürede metrekare başına 35 litreye varan yer yer yoğun yağışın yanı sıra, saatte 70 ile 90 kilometre arasında değişen hızlarda şiddetli rüzgarlar ve yaklaşık 2 santimetre çapında dolu taneleri getirecek" denildi.

MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu
MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu

Spor

MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu

Rus büyükelçi dışişlerine çağırıldı! Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı notası
Rus büyükelçi dışişlerine çağırıldı! Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı notası

Dünya

Rus büyükelçi dışişlerine çağırıldı! Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı notası

Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki
Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki

Avrupa

Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki

Friedrich Merz’den ABD’ye seçim uyarısı: Almanya’daki seçimlere karışılmasını istemiyorum
Friedrich Merz’den ABD’ye seçim uyarısı: Almanya’daki seçimlere karışılmasını istemiyorum

Dünya

Friedrich Merz’den ABD’ye seçim uyarısı: Almanya’daki seçimlere karışılmasını istemiyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23