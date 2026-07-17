Almanya’da şiddetli fırtına can aldı

Almanya’nın güney ve güney batısında etkili olan fırtına, dolu ve şiddetli yağış can kaybına ve yaralanmalara neden oldu. Alman medyasında yer alan haberlere göre dün akşam saatlerinde Baden-Württemberg eyaletinin Karlsruhe şehrinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 60 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi çocuk 3 kişi de yaralandı.

OHAL ilan edildi

Karlsruhe şehrinde 250’den fazla acil yardım ihbarının alındığı kaydedilirken şiddetli fırtına ve yağış yüzünden şehir genelinde çok sayıda ağaç devrildi, yollar su altında kaldı. Karlsruhe Emniyet Müdürlüğü, sel baskınlarının 19.00-23.00 saatleri arasında meydana geldiğini, trafik ışıklarının zarar gördüğünü bildirdi. Polis, devam eden acil durum nedeniyle şehir genelindeki müdahalelerin tek bir merkezden koordine edilmesi için olağanüstü hal ilan edildiğini de açıkladı.

Baden-Württemberg eyaletinde etkili olan ve "süper hücre" adı verilen yağış kütlesi 4 bölgede yıkıma neden oldu. Özellikle Ulm kentinde şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bodrum katlarını su bastı, ağaçlar devrildi, evlerin çatılarından çok sayıda parçalar yaya geçitlerinin ve araçların olduğu alanlara düştü. Ludwigsburg bölgesindeki Besigheim şehrinde ise bir evin çatısına yıldırım düştü, olayda bir kaç kişi hafif yaralandı. Rems-Murr bölgesinde ise şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bir binada yaklaşık 100.000 euroluk hasara yol açtı. Toplamda yaklaşık 50 ihbar alan bölge polisi, bölgede elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi. Bavyera eyaletinin Swabia bölgesindeki A8 otoyolunda ise su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bölge polisi su birikintileri yüzünden meydana gelen kazalarda bir kişinin ağır, iki kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Almanya’nın kuzeyi ve doğusu için şiddetli fırtına ve yağış uyarısı

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), gün içinde yaptığı açıklamada ise ülkenin kuzeyi ve doğusunda şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. DWD uyarı yapılan bölgelerde metrekare başına 25 litreden fazla yağış, iki santimetreden büyük dolu ve saatte 100 kilometreye varan şiddetli rüzgar beklendiğini de açıkladı.

Thüringen ve Bavyera’da kırmızı alarm

DWD Thüringen ve Bavyera eyaletleri sınırları içerisinde yer alan 10 bölge için ise kırmızı alarm ilan etti. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada "Güneybatıdan gelen gök gürültülü fırtınalar, kısa sürede metrekare başına 35 litreye varan yer yer yoğun yağışın yanı sıra, saatte 70 ile 90 kilometre arasında değişen hızlarda şiddetli rüzgarlar ve yaklaşık 2 santimetre çapında dolu taneleri getirecek" denildi.