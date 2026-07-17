Ahbap dosyası matruşka gibi! Şamil Tayyar: Her kapağın altından bir sürpriz çıkıyor

Soruşturmaya ilişkin detayları sosyal medya hesabından değerlendiren Şamil Tayyar, Haluk Levent soruşturmasının giderek derinleştiğini belirtti.

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Haluk Levent soruşturması giderek derinleşiyor. Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’a ait Babala TV’nin hesabına yurtdışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu için bir özel banka MASAK’a ‘şüpheli işlem’ başvurusu yapmış.

Emre Kartaloğlu da gözaltında. TÜRMOB eski başkanı. AHBAP incelemesinde ‘usulsüzlük yok’ diyen kişi. Aynı zamanda CHP PM Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı.

İlginç şekilde fazla kadın mağdur veya şüpheli var dosyada. Nurdan Eriş, Sevda Kurt ve Ece Güner’e kadar birçok isim ağa takılmış, kendini kurtaran olmuş, suça bulaşan olmuş.

Eş, dost, ahbap aynı dosyada. Son dönemin en şaşırtıcı dosyası matruşka gibi, her kapağın altından bir sürpriz çıkıyor.”

Şamil Tayyar’ın açıklamaları, Oğuzhan Uğur’un gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme gelen Ahbap soruşturmasına ilişkin tartışmaları daha da artırdı.