Eski kafaya yeni maske

Buğra Kardan İstanbul

Yargının mutlak butlan kararının ardından CHP’de hükmü kalmadığını anlayınca yol ayrımına giren Manisa Milletvekili Özgür Özel’in kuracağı partinin adı da polemik konusu oldu. Yakında tüzüğü açıklayacağı, tabelayı asacağı öğrenilen Özel’e siyasilerden “Partinin adı ‘Yeni’ ama zihniyetin eski” eleştirisi geldi.

HER TÜRLÜ NEFRET ONDA

Vesayet dönemlerini mumla arayan, haramilerin avukatlığına soyunan, casusların hamiliğini yapan, rüşvetçilere koltuk çıkan, rövanşist duygular içinde olan, türlü bahanelerle halkı galeyana getirmeye girişen, yargı mensuplarına parmak sallamayı adet edinen, bürokratlara gözdağı vermeyi alışkanlık hâline getiren, ‘Cumhuriyet’ ve ‘laiklik’ sömürüsünü bırakmayan, Ramazan coşkusunun okullara yayıldığını duyunca tantana koparan, çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim eğitimi için “Ortaçağ zihniyeti” ifadesini kullanmaktan çekinmeyen, milli müfredattan sömürgeci kavramların temizlenmesiyle de çileden çıkan Özel’in 28 Şubat sürecinden kalma çarpık anlayışını ‘Yeni’ maskesiyle yutturmaya çalışması “Pes” dedirtti. Koalisyonlar, ekonomik bunalımlar, muhtıralar, ayaklanmalar, darbelerle anılan 1970’lere ve 1990’lara özlem duyan Özel’in riyakâr tavrı tepki uyandırdı. Deneyimli siyasiler, eski kafaya ‘Yeni’ maskenin uymayacağını vurguladılar. Statükocu olan, intikam hırsıyla yanıp tutuşan Özel ve ekibinin kendisini en iyi şekilde tarif eden bir isim bulmaya çağırdılar.

ESKİ TÜRKİYE’NİN SÖYLEMLERİ

Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Özgür Özel’in partisinin ismi belli olmuş. İsim olarak Yeni Parti tercih edilmiş. Özel ve ekibinin eski zihniyetle, Yeni Parti’yle neler yapacağını göreceğiz. Türkiye’de bilhassa sol partilerin adlarında ‘özgürlük’, ‘demokrasi’ gibi ibareler olur. Bu ibareler, bol bol kullanılır ancak lafta kalır. Özel ve ekibine ait Yeni Parti’de de durum böyle olacak gibi görünüyor. Özel’in tutarlı olmadığını müşahede ediyoruz . Özel’in CHP’de dillendirdiği fikirlerle ve iddialarla ilerlemeye devam ettiği takdirde ‘Sizin nereniz yeni’ sorusuyla karşılaşacağı muhakkak. Anlaşılıyor ki Özel, popülist bir isim bulmuş. ‘Yeni’ maskesiyle oy toplamaya niyetlenmiş. Ancak isim yeterli değil. Yeni Parti’nin yeni olması için mantalitenin de yeni olması gerek. Argümanların, programların, projelerin, vaatlerin uygulanmamış olması da şart. Karşımızda orijinallik yok. Karşımızda CHP’den, 1970’lerden ve 1990’lardan kalma dille siyaset yapma anlayışı var. Zihniyet eski. Zihniyet tanıdık. Yeni Parti’yle de amaçlanan siyasette yer almak. Hedeflenen bir partinin başına geçip siyasi hayatı devam ettirmek. Yeni Parti’yi CHP’den ayıran ne olacak? Söylemler, vitrini süsleyecek figürler aynı. ‘Yeni’ kavramı, Özel ve ekibine büyük sorumluluklar yüklüyor. Özel ve ekibinin mitinglerde, programlarda yakın tarihte yaptığı hataları tekrar etmesi o sorumlulukların yerine getirilmemesi demek. ‘Yeni’ mefhumundan yararlanan Özel, İmamoğlu’nu koruyup kollamaya devam ettiği ve gerilimi her alanda tırmandırma gayesi güttüğü takdirde eskiye duyduğu özlemi dışa vurmayı önleyemeyecektir. Hülâsa Özel’in tabelasını yakında asacağı Yeni Parti’nin samimi bulunmayacağı açıktır. O partinin umduğu oyu alıp alamayacağı ise şüphelidir. İsmail Cem gibi beğenilen biri bile yüzde 1’le siyaset sahnesinden çekilmişti. Turhan Feyzioğlu da aynı akıbetle karşı karşıya kalmıştı. Esasında siyasetin ana eksenini CHP ve MHP temsil eder. Bu partilerden kopanların siyasi varlıklarını korumaları kolay değildir. Özgür Özel de bunu biliyor. Sırf siyasi hayatını devam ettirmek, bir müddet ilgi çekmek için böyle yapıyor.”