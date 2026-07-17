İşte gözaltı anları! Oğuzhan Uğur lüks villadan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı AHBAP Derneği soruşturmasında, şarkıcı Haluk Levent ve suç ortaklarının tutuklanmasının ardından operasyonun ikinci ve üçüncü dalgası düzenlendi.

LÜKS VİLLASINDAN ALINDI

“Milletin yanındayız” edebiyatıyla milyonları peşinden sürükleyen ancak arka planda halkın parasıyla lüks içinde yaşayan maskeli solculardan biri olan Oğuzhan Uğur, bu sabah İstanbul Çekmeköy’deki lüks villasına düzenlenen şafak operasyonuyla Mali Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK RADARINA TAKILDI: YÜKLÜ MİKTARDA PARA HAREKETİ

Uğur’un gerçek faydalanıcısı olduğu BaBala TV’nin banka hesaplarına, yurt dışından yüklü miktarda şüpheli döviz akışı sağlandığı tespit edildi. MASAK'ın radarına takılan bu karanlık fon transferleri ve lüks villa yaşantısı, "halkçı" geçinen güruhların samimiyetsizliğini ve milletin acısı üzerinden dönen tezgâhı net bir şekilde ortaya koydu.

UĞUR’A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sıkışınca “Kendi adıma ders çıkardım, devletin resmi kurumları dışında hareket etmemek gerekirmiş” diyerek adeta "u-dönüşü" yapan ve mağdur edebiyatına soyunan provokatör fenomene sosyal medyadan da tepki yağdı.

Sabah saatlerinde polis eşliğinde lüks villasından çıkarılan ve evinde detaylı arama yapılan Uğur, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Yerleşkesi’ne götürüldü.

Aralarında dernek çalışanlarının ve yöneticilerin de bulunduğu toplam 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.