Trafik magandasının tek teker şovu kazayla bitti! İstanbul’un Pendik ilçesinde motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli hareketleri kazayla bitti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli oyunu kazayla sonuçlandı. Motosikletlilerden biri tek teker üzerindeyken dengesini kaybederek yere düştü. Motosikletin ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etmesi ilginç anlara sahne oldu. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.