Trafik magandasının tek teker şovu kazayla bitti!
İstanbul’un Pendik ilçesinde motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli hareketleri kazayla bitti.16 Temmuz 2019 Salı 13:11
İstanbul'un Pendik ilçesinde motosikletli şahısların tek teker üzerindeki tehlikeli oyunu kazayla sonuçlandı.
Motosikletlilerden biri tek teker üzerindeyken dengesini kaybederek yere düştü. Motosikletin ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etmesi ilginç anlara sahne oldu. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.
YORUM YAZ