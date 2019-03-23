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Trafik magandasından ambulans şoförüne tekme tokat dayak

Bakırköy’de bir sürücü ile ambulans şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. Uzun süre ambulans şoförünü darp eden sürücü, çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından aracına binip uzaklaştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:39

Olay İstanbul Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi'nde geçen perşembe akşamı saat 20.15 sıralarında meydana geldi.

“Neden lamban yanmıyor?” diyerek saldırdı

112 Acil Ambulans sürücüsü İbrahim Kara ile iki sağlık personeli nakil olacak bir hasta için yola çıktı. İddialara göre ambulans Terakki Caddesi üzerine geldiği sırada bir araç ile karşı karşıya geldi. Bir süre aracın içinden ambulans şoförü ile tartışan sürücü aracını biraz ileri aldıktan sonra aracından indi. Ambulansın yanına gelen sürücü, İbrahim Kara'ya neden yol vermedin diyerek tepki gösterdi. Kara ise hasta almaya gittiğini söyledi. Sürücü cevap üzerine, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek Kara'ya saldırdı.

Aracına binerek uzaklaştı

Aracın sürücüsünün ambulans şoförüne saldırdığını gören çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından, sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, nakil olacak hasta için başka bir ambulans sevk edildi. Darp raporu alan Kara, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede sürücü B.K.'yı yakaladı.

Serbest bırakıldı

Gözaltına alınan B.K. adliyeye sevk edildi. B.K.'nın savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Darp anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, iki aracın karşı karşıya gelmesi görülüyor. B.K.'nın aracın içinden tepki gösterdikten sonra aracını ileri alması ve araçtan inerek ambulansın yanına gelmesi kayıtlara yansıyor. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K. daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Şoför ambulansı hareket ettirmeye çalışsa da bunu başaramıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K. aracına binip ayrılıyor.

Öte yandan yaşanan olayı bir araç sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:45
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