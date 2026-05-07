Trafik kazasında vefat eden polisimiz için tören düzenlendi

Perşembe ilçesi Aktaşlar mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alev Kovancı (45) yönetimindeki 34 DB 0065 plakalı otomobil ile Dursun Çalışkan'ın kullandığı 52 AAL 948 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kovancı, kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Samsun İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Ali Kovancı ile Ordu il Emniyet Müdürü Yardımcısı Turgay Kovancı'nın kardeşi olan polis memuru Alev Kovancı için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Eşi Pınar Kovancı, annesi Müzeyyen Kovancı ve 3 çocuğu törende gözyaşı döktü. Kovancı, okunan Kur'an-ı Kerim ve İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılanan duanın ardından cenaze namazının kılınması ve toprağa verilmek üzere Perşembe ilçesine uğurlandı.

Alev Kovancı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Şenyurt Mahallesi Herek mevkiinde toprağa verilecek.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, emniyet teşkilatı, protokol üyeleri ve Kovancı'nın ailesi katıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden polis memurunun babası Ahmet Kovancı'nın, 1991 yılında çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı sırada, bir trafik kazasına müdahale ederken araç çarpması sonucu hayatını kaybederek şehit olduğu öğrenildi.