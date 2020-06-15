  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişiden 3’ü toprağa verildi

Balıkesir’in Kepsut ilçesi yakınlarından dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişiden 3’ü memleketleri Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:46:18 -
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişiden 3’ü toprağa verildi

Balıkesir’in Kepsut ilçesi yakınlarından dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişiden 3’ü memleketleri Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Dün Kepsut ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişilik aileden Elif Nur Şirinoğlu (38) ile çocukları İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) Cumhuriyet Lisesi bahçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Tavşanlı Asri Mezarlığında defnedildi.


Aynı araçta hayatını kaybeden Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62) ise Bursa Adli Tıp’tan cenazelerinin memleketlerine gelmesi sonrası gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.


Cenaze namazı sırasında polis, araç megafonundan sürekli anons ile sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı