Trafik kazasında hayatını kaybetti, 5 kişiye umut oldu

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 5 hastayı hayata bağladı.

Nevşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan 43 yaşındaki Selma Ağmanalmaz, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, ailesi tarafından bağışlanırken Ağmanalmaz’ın hastanede 4 saat süren operasyonla alınan karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası, nakil bekleyen hastalar için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Özel Güven Hastanesi ve Ankara Kornea Bankasına gönderildi. Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, organ bağışı yaparak nakil bekleyen 5 hastaya, hayata yeniden tutunma umudu oldukları için Ağmanalmaz ailesine teşekkür etti.

Ünlübay, vatandaşlara organ bağışı çağrısı yaparak 2020 yılının ilk 6 ayında, 3 donörden alınan organlarla nakil bekleyen başka hastalara umut olunduğunu kaydetti.