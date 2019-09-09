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Trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar

Muğla’nın Ortaca ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Işıl Kök için okulunda hatıra köşesi oluşturuldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:02
Trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar

Muğla’nın Ortaca ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Işıl Kök için okulunda hatıra köşesi oluşturuldu. Okulun ilk günü arkadaşları anı defterine duygu ve düşünceleri yazarak Işıl’ın fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.


Güzelyurt Mahallesindeki Şehit Asteğmen Tayyar Milat Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, 30 Ağustos’ta geçirdiği trafik kazası sonucu ailesi ile birlikte yaşamını yitiren arkadaşları Işıl Kök için okul girişinde hatıra köşesi oluşturdu. Öğrenciler, Işıl’ın fotoğrafının yanına çiçek koydu, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.


Şehit Asteğmen Tayyar Milat Ortaokulu’nda yeni eğitim öğretim yılı 5’inci sınıf öğrencilerinden Işıl Kök’ün bir hafta önce yeni Sarıgerme yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ailesi ile birlikte yaşamını yitirmesi nedeniyle buruk başladı. Sınıf arkadaşları Işıl Kök’ü okulun ilk günü andı. Işıl Kök’ün sınıf öğretmeni Can Yorulmaz, Işıl’ı geçen sene 4’üncü sınıftan mezun ettiklerini söyledi. Elim kaza sonucu ailesi ile birlikte vefat eden öğrencileri için çok üzgün olduklarını ifade eden Yorulmaz, “İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Öğrencilerimiz için okulda böyle bir köşe yapıldı. Hatıra defterine arkadaşları duygularını yazsınlar istedik. Çok üzgünüz, sırası boş kaldı. Keşke oda arkadaşları gibi bugün okula başlayabilseydi. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.


Işıl Kök’ün arkadaşlarından 11 yaşındaki Zeliha Ebrar Karakuş, “Işıl’la çok iyi arkadaştık. Umarım böyle bir kaza tekrar yaşanmaz. Onu çok seviyorum” dedi.


Kök’ün arkadaşlarından Nefise Sude Kızılhan ise anı defterine yazdığı notun ardından, “Işıl’ı çok seviyordum. En yakın arkadaşımdı. Ailelerimiz birbirine çok yakınlardı. Hepimiz Işıl’ı çok seviyorduk. Onu özlüyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:02
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