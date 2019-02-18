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Trafik kazasında ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesi D- 100 yolu Pekşenler mevkisinde otomobilin altında kalıp ağır yaralanan 70 yaşındaki kadın, kızının hemşire olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:43
Trafik kazasında ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin altında kalıp, ağır yaralanan Nadire Korucuoğlu (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nadire Korucuoğlu'nun götürüldüğü hastanede hemşire olarak çalışan kızı Dilek Korucuoğlu, kaza geçiren yaralının annesi olduğunu öğrenince şok yaşarken, ölümünün ardından uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, öğle saatlerinde, Erenler D- 100 yolu Pekşenler mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SL 2209 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nadire Korucuoğlu'na çarptı. Korucuoğlu, çarpmanın etkisiyle yola savrulup, ağır yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Korucuoğlu'nu ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Korucuoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Nadire Korucuoğlu'nun kaldırıldığı hastanede hemşire olarak çalışan kızı Dilek Korucuoğlu, kaza sonrası yaralı olarak getirilen kişinin annesi olduğunu öğrenince şok yaşadı. Annesinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Dilek Korucuoğlu, uzun süre gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:43
  1. Sakarya
  2. Erenler ilçesi
  3. Trafik kazası
  4. Nadire Korucuoğlu

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