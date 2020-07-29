Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, 3 yeni araç aldı

Ünlü şarkıcı Alişan ve ikinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Alişan, ailesine ve kendisine aldığı 3 milyon 370 bin TL'lik yeni araçlardan bahsetti. Şarkıcı, yakın zamanda doğacak olan ikinci bebeği hakkında da konuştu.

"Allah nasip ederse eylülde gelecek"

Haziran ayında eşi, çocuğu ve bakıcılarıyla İzmir'e gitmek için yola çıkan Alişan, kaza geçirerek ölümden döndü. Takla atıp sürüklenen arabadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, ailesinin güvenliğini korumak için kesenin ağzını açtı. Habertürk'te yer alan habere göre: Kaza sonrası önlem aldığını belirten Alişan, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Alişan, geçen ay ailesiyle İstanbul-İzmir yolunda kaza geçirmişti. Kazada takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen araçtan sağ çıkan Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan yaralanmıştı. Hayatında ilk defa kaza yaptığını belirten Alişan, kaza esnasında oğlunun üzerine yatarak yara almasını engelleyen bakıcılarına ömür boyu birlikte çalışma sözü vermişti.