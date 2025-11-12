  • İSTANBUL
Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi
Medya

Trafik kazası geçiren Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'dan yeni haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trafik kazası geçiren Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'dan yeni haber

Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif karakteriyle tanınan oyuncu Özgü Namal Beykoz’da trafik kazası geçirdi. Namal hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu oldu

Kaza, Beykoz’da sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu araç, Poyrazköy yolunda kazaya karıştı.

Çocuklarının yara almadan kurtulduğu kazada hafif yaralanan Namal, ambulansla Kavacık’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Namal, burada yapılan ilk kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Namal iyi olduğunu belirterek, "Kazanın nasıl olduğunu okursunuz artık, çok şükür bir şeyimiz yok hepimiz iyiyiz" şeklinde konuştu.

Yerel

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Teknoloji

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Gündem

Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı

Gündem

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı günü olması şüpheli

Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
