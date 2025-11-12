Trafik kazası geçiren Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'dan yeni haber
Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif karakteriyle tanınan oyuncu Özgü Namal Beykoz’da trafik kazası geçirdi. Namal hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu oldu
Kaza, Beykoz’da sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu araç, Poyrazköy yolunda kazaya karıştı.
Çocuklarının yara almadan kurtulduğu kazada hafif yaralanan Namal, ambulansla Kavacık’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Namal, burada yapılan ilk kontrollerinin ardından taburcu edildi.
Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Namal iyi olduğunu belirterek, "Kazanın nasıl olduğunu okursunuz artık, çok şükür bir şeyimiz yok hepimiz iyiyiz" şeklinde konuştu.
