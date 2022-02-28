Trafik kazası geçiren Franck Ribery, hastaneye kaldırıldı! Hayati tehlikesi...
İtalyan takımı Salernitana'da forma giyen 38 yaşındaki süper yıldız Franck Ribery, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ribery'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, İtalya'da trafik kazası geçirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi. Ribery, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesi yok
Ribery'nin birkaç gün hastanede kalacağı açıklandı. Yıldız futbolcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.