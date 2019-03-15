Trafik ışıkları Yeşilay için hilale büründü

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi tarafından, farkındalık oluşturmak ve insanların ilgisini Yeşilay Haftası’na çekmek için kentteki trafik lambalarına hilal amblemi yapıştırıldı.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, Yeşilay Haftası kapsamında birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Günlüoğlu, "Bunlar arasında en son ve en dikkat çekici olan trafik ışıklarının Yeşilay hilali olması çalışmasını sona sakladık. İnsanlarımız ilk başta şaşırsa da yeşil rengin Hilal şeklini almasından memnun. Şehir merkezinde bu çalışmamıza ona veren kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Bu sene standart çalışmalarımızın yanında saha faaliyetlerimizi arttırmayı hedefledik. Toplumun her kesimine hitap edecek,eğitim, seminer ve farkındalık çalışmaları ile Yeşilay olarak kendimize hedefler belirledik. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlardan çalışmalarımıza desteklerini bekliyorum. Ayrıca bu sene Yeşilay danışmanlık merkezimizi de açıyor olacağız. Kentimizde önleyici çalışmalarda zaten vardık, bu sene rehabilitasyon noktasında da merkezimizi halkımızın hizmetine açacağız" dedi.