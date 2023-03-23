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Yaşam Trafik gürültüsü deyip geçmeyin! O hastalığa sebep oluyor
Yaşam

Trafik gürültüsü deyip geçmeyin! O hastalığa sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2023-03-23 22:25:00 -
Trafik gürültüsü deyip geçmeyin! O hastalığa sebep oluyor

Trafik gürültüsü pek çoğumuz için can sıkıcı olabiliyor. Yapılan bilimsel çalışmalar ise bu gürültünün, bazı hastalıklara sebep olabileceğini ortaya koydu.

Yapılan bir araştırma, trafik gürültüsünün hipertansiyona yol açabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları trafik gürültüsü ile hipertansiyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verilerin ele alındığı araştırmada, yollardaki trafik gürültüsünün ölçümünde, verileri incelenen kişilerin yerleşim yerleri ve Avrupa'da modelleme aracı olarak kullanılan Genel Gürültü Değerlendirme Metodu kullanıldı.

Hipertansiyon şikayeti olmayan 40 ila 69 yaşlarındaki 246 bin 447 kişinin verilerinin 8 yıldan uzun bir süre takip edildiği araştırmada, işlek ve gürültülü yollara yakın yaşayanlarda hipertansiyon görülme olasılığının arttığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, trafik gürültüsüne maruz kalmanın birincil hipertansiyon riskini artırabildiği ve gürültünün dozu arttıkça hastalık riskinin de arttığı belirlendi.
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Diğer yandan araştırmacılar, hem trafik gürültüsü hem de hava kirliliğine maruz kalanların yüksek tansiyon hastası olma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre, dünyada 1,28 milyar hipertansiyon hastası bulunuyor.

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