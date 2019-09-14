Trafik ekiplerinin dikkati olası bir kazayı önledi Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dorsesindeki yükü kaydığı için devrilme tehlikesi oluşan tırı gören polis ekipleri tırı durdurup yükünü boşalttı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dorsesindeki yükü kaydığı için devrilme tehlikesi oluşan tırı gören polis ekipleri tırı durdurup yükünü boşalttı.

Vedat Osman Başkut idaresindeki 34 EP 8453 plakalı tır aldığı tekstil yükünü İstanbul’a götürmek üzere yolda seyir halindeyken Bilecik-Sakarya karayolu Kızılöz Kavşağı’nda uygulama yapan Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tırın üstündeki yükün kaydığını görünce, tırı durdurarak yükü indirtti ve ileride yaşanabilecek olası bir kazayı önledi.

Trafik ekipleri gece saatlerinde trafiği tek şeride düşürerek tırın üzerindeki yükün boşaltılmasını sağladı ardından da yolu tekrar trafiğe açtı. Trafik ekiplerinin bu dikkati ileride yaşanabilecek olası bir kazayı engelledi.

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