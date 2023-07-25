Trafikte drift atan sürücüye 21 bin 729 lira ceza
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde drift attığı görüntüleriyle şikayet edilen sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi
Son zamanlarda tehlikeli araba kullanıp diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler çoğaldı.
Bu sefer trafik canavarı Tekirdağ‘ın Şarköy ilçesinde görüldü.
G.Y. trafikte drift atarak diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken bu anlar kayıt altına alınıp emniyete gönderildi. Kayıtları inceleyen emniyet görevlisi G.Y.’yi gözaltına aldı.
Bu sefer drift sevdası pahalıya patladı
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 21 bin 729 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
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Para cezasıyla da kurtulamadı
G.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçunu düzenleyen 179. maddeye dayanarak adli işlem başlatıld.