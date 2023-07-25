  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa kıtası kadar! Bay Kemal’in karşı çıktığı eser tarih yazdı

Müşterilerin yaptığını duyunca şaşıracaksınız! Taksici taksici olalı böyle tuzak görmedi

Yunan basınından skandal çağrı: Türk Havayolları şirketlerine yaptırım uygulayın

Adana depremi sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Allah beterinden saklasın

KAAN ve ANKA-3 birlikte uçacak! İlk kez görücüye çıkıyor

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve! Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia

CHP'li Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na tepki... "Senin yüzünden sokağa çıkamıyorum"

Rusya’da 'cinsiyet değişikliği' yapmak yasaklandı! Örnek alınsın, asıl icraat budur!

İslam Memiş bombayı patlattı! "Altın o tarihte 2000 TL olacak"

Düşük kur, muhalefeti ve fondaş medyayı memnun etmedi! Zillet milletin değil baronların emrinde
Yaşam Trafikte drift atan sürücüye 21 bin 729 lira ceza
Yaşam

Trafikte drift atan sürücüye 21 bin 729 lira ceza

Yeniakit Publisher
2023-07-25 17:29:00 - 2023-07-25 17:30:24
Trafikte drift atan sürücüye 21 bin 729 lira ceza

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde drift attığı görüntüleriyle şikayet edilen sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi

Son zamanlarda tehlikeli araba kullanıp diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler çoğaldı.

Bu sefer trafik canavarı Tekirdağ‘ın Şarköy ilçesinde görüldü.

G.Y. trafikte drift atarak diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken bu anlar kayıt altına alınıp emniyete gönderildi. Kayıtları inceleyen emniyet görevlisi G.Y.’yi gözaltına aldı.

Bu sefer drift sevdası pahalıya patladı

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 21 bin 729 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Para cezasıyla da kurtulamadı

G.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçunu düzenleyen 179. maddeye dayanarak adli işlem başlatıld.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23