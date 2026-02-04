Trafik cezası düzenlemeleri içeren kanun teklifi Genel Kurul'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, trafik güvenliğini artırmaya yönelik hazırlanan geniş kapsamlı kanun teklifinin kritik maddelerini yasalaştırdı. Kabul edilen yeni kurallarla birlikte ağır tonajlı araçların denetiminden kış lastiği zorunluluğuna, akrobatik hareketlerden yüksek hız cezalarına kadar birçok alanda yaptırımlar ağırlaştırıldı.

YÜKLEME KURALLARI VE AĞIR CEZALAR

Yeni düzenlemeyle birlikte, özel izne tabi yüklerin izinsiz veya şartlara aykırı taşınması tamamen yasaklandı. Yükün yola dökülmesi, sızması, gürültü çıkarması veya aracın dengesini bozacak şekilde yüklenmesi durumunda ağır para cezaları uygulanacak. Taşıma sınırının üzerinde yolcu alanlara 1000 TL, trafik güvenliğini tehlikeye atan tarzda yükleme yapanlara ise 3 bin TL ceza kesilecek. Tehlikeli madde ve konteyner taşımacılığındaki ihlallerde ise ceza 20 bin TL’ye kadar çıkacak. Ayrıca gabari dışı yükleme yapanlar ile araç dışına yolcu bindirenlere 20 bin TL idari para cezası verilecek.

TONAJ İHLALLERİNE KADEMELİ YAPTIRIM

Aşırı yükleme yapan işleten ve gönderenlere, ağırlık fazlalığı oranına göre ayrı ayrı cezalar kesilecek. Azami yük sınırını %10 aşanlara 10 bin TL’den başlayan cezalar, %25’ten fazla aşanlar için 60 bin TL’ye kadar yükselecek. Denetim istasyonlarında "dur" ihtarına uymayan veya tartıya girmeyen sürücü ve işletenlere de 60 bin TL ceza uygulanacak. Yabancı plakalı araçlar ise cezalarını ödemeden sınır kapılarından çıkış yapamayacak.

KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR ZORUNLULUĞU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği zorunluluğunu illerin iklim şartlarına göre belirleyecek ve bu yetkisini valiliklere devredebilecek. Şartlara uymayan araç işletenlerine 6 bin TL ceza kesilecek; Cumhurbaşkanı bu tutarı iki katına kadar artırmaya yetkili olacak. Ayrıca karlı havalarda kamyon, otobüs ve çekicilerin kar zinciri bulundurması zorunlu hale getirildi. Zincir takmayan sürücülere 6 bin TL, bu ihmal nedeniyle trafiği tıkayanlara ise 24 bin TL ceza uygulanacak.

"DRİFT ATAN" SÜRÜCÜLERE YÖNELİK CEZALAR

Kamuoyunda büyük tepki çeken "drift" ve akrobatik hareketlere yönelik yaptırımlar en sert seviyeye çekildi. El freni çekerek aracın yönünü ani değiştiren veya kendi etrafında döndüren sürücülere 140 bin TL idari para cezası verilecek. Motosiklet ve bisikletlerle tek tekerlek üzerinde gitmek veya tehlikeli hareketler yapmak 46 bin TL ceza ve 60 gün süreyle ehliyete el konulmasıyla sonuçlanacak. 5 yıl içinde bu ihlali ikinci kez yapanların sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

SKUTER VE BİSİKLET KULLANIMINA YENİ DÜZEN

Elektrikli skuter, bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında sürülmesi halinde 5 bin TL ceza kesilecek. Skuterlerin otoyollarda ve hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda kullanımı yasaklandı. Ayrıca, yetki belgesi almadan paylaşımlı skuter işletmeciliği yapanlara 86 bin 900 TL ceza verilecek. İzinsiz yarış düzenleyenlere 16 bin TL, yarışan sürücülere ise 46 bin TL ceza uygulanarak ehliyetlerine 2 yıl el konulacak. Gereksiz yere geçiş üstünlüğü kullanan çakarlı araç sürücülerine de 46 bin TL ceza kesilecek.

GENEL KURUL YARIN DEPREM İÇİN TOPLANACAK

Kanun teklifinin kabul edilen maddelerinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Yapılan Danışma Kurulu önerisiyle, Genel Kurul'un yarın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle özel gündemle toplanacağı açıklandı. Bu özel birleşimde sadece deprem konusu görüşülecek ve siyasi partilere 20'şer dakika söz verilecek.