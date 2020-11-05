Trafik cezaları ne kadar oldu?
Pasaporttan trafik cezalarına kadar birçok konuda yaşanacak artış oranı belli oldu. Peki 2021 yılında trafik cezaları ne kadar oldu? İşte yeni bedeller hakkında ayrıntılar…
Yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasının ardından 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında yükselecek.
2021'de trafik cezaları
Yeni belirlenen trafik cezalarına göre, emniyet kemeri kullanmamak 144 TL'ye yükselecek. Seyir halinde telefon kullanmanın cezası 288 liradan 314 liraya artacak. Hız sınırını cezaları da 652 ila 1340 lira arasında değişkenlik gösterecek. Alkollü araç kullanmanın ilk seferinde cezası 1340 TL, 3. Kez alkollü araç kullanılırsa ceza 2 bin 699 TL kadar olacak. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasıysa 2 bin 699 TL'ye yükselecek.