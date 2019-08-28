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Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri dünyaya tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 2.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:41
Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri dünyaya tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde Trabzon 8 coğrafi işaretli ürünüyle yer alacak.


Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri olan Akçaabat köftesi, Çarşıbaşı keşanı, Hamsiköy sütlacı, Sürmene bıçağı, Tonya tereyağı, Kazaziye, Trabzon telkari ve hasırı ile Vakfıkebir ekmeğinin coğrafi işaret belgelerini alan kurumların temsilcileri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) bir araya geldi. Toplantıya TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Maçka Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Konak, Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Yazıcı ile diğer ilgililer katıldı.


TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, Trabzon’un yöresel ürünler bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Şehir olarak bu ürünlerimizin coğrafi işaret alarak pazara sunulması hem yerel kalkınmanın hem de sürdürülebilir üretimin desteklenmesi noktasında önemli bir adım olarak görülmektedir. Yöresel ürünlerimizin daha fazla katma değer kazanması ve markalaşması için kamu ve özel sektör iş birliğiyle bu alandaki farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaret artık ürünlerimizin pazarlanmasında özellikle yurt dışına gönderilmesinde, ticarileşmesinde önemli hale gelmiştir. Coğrafi işaretle ürünlerimizin artırılması, şehrimizdeki ticaretin gelişmesi açısından da gereklidir” dedi.



“Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak”


Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok bakanın da katılacağı 2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne Trabzon olarak güçlü bir katılım sağlayacaklarını ifade ederek, “Zirvenin bu yılki teması ‘Anadolu’dan dünyaya’ olarak belirlendi. Zirvenin temel amacı Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak, ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedefine ulaşmasına katkı sağlamaktır. Organizasyon kapsamında katılımcılar hem coğrafi işaretli ürünlerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıtma hem de panel bölümlerinde başta markalaşma ve pazarlama olmak üzere birçok önemli konuda bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacaklar” şeklinde konuştu.


Toplantıda coğrafi işaretli ürünlerin denetimi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Coğrafi işaretin temelinin denetim olduğunun altının çizildiği toplantıda, bu konuda daha etkin çalışmalar yapılması ve kurumlar arası iş birliğine gidilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:41
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