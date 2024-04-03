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Siyaset Trabzon'u kazanan Genç: Halkın iradesi başımız gözümüz üstünedir
Siyaset

Trabzon'u kazanan Genç: Halkın iradesi başımız gözümüz üstünedir

Yeniakit Publisher
2024-04-03 12:10:00 -
Trabzon'u kazanan Genç: Halkın iradesi başımız gözümüz üstünedir

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti’nin adayı Ahmet Metin Genç seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Genç, şunları söyledi: “Demokrasinin gereği olarak halkın iradesi başımız gözümüz üstünedir. Halkımızın iradesi sorgulanamaz. En saygıdeğer irade halkın sandığa yansıttığı iradedir. Ancak bu iradenin bazı ilçelerde meclis üyeliklerinde veya ilçe belediye başkanlıklarında lehimize tezahür etmemesi konusunu da siyasetin gereği olarak irdeleyeceğiz. Ancak bu ayrı bir konu. Allah nasip ederse mazbatamızı aldıktan sonra yeni döneme dair Trabzonlulara bu dönemde açıkladığımız projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağım.”

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