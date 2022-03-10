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Spor Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
Spor

Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da futbolculara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 12:25:00 -
Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da futbolculara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Süper Lig'de en yakın rakibine attığı 15 puanlık farkla açık ara liderliği elinde bulunduran, 28 maçta elde ettiği 67 puanla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'in 2 puan gerisinde kalarak Avrupa'nın 5 önemli liginde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda olan bordo-mavililerin performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ligde 12 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek bordo-mavililerde, kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme, scout ekipleri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncuların hem dış hem iç saha maçlarını izleyen kulüp temsilcileri, notlar alarak bağlı bulundukları kulüplere iletiyor.

Bordo-mavililer, oyuncuların izlenmesinin motivasyona katkı sağlamasından dolayı bu durumu olumlu karşılarken, sezon tamamlanana kadar ise menajerlere kapılarını kapattı.

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