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Spor

Trabzonspor'un yeni transferini duyurdular! Josip Misic hamlesi

Yunan medyasında yer alan habere göre Trabzonspor'un, PAOK'ta top koşturan Josip Misic için nabız yokladığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:56:00 -
Trabzonspor'un yeni transferini duyurdular! Josip Misic hamlesi

2019-20 sezonunu şampiyon tamamlamak adına hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Josip Misic oldu.

Yunan medyası duyurdu!

Yunanistan basınından Live Sport'un haberine göre Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatmayacağı ve bu doğrultuda arayışlara başlayan Trabzonspor'un Josip Misic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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