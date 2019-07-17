Trabzonspor’un yeni transferi geldi! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper oyuncusu Gaston Campi, uzun bir yolculuğun ardından sabah saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi. Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı. Önce kontrol sonra imza Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

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