Trabzonspor'un yeni transferi geldi!
Spor

Trabzonspor’un yeni transferi geldi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trabzonspor’un yeni transferi geldi!

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, İstanbul'a geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor devre arası transferlerine başladı. Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile temasa geçen bordo mavililer hedefine ulaşmak zere. Genç futbolcu bu sabah İstanbul’a geldi.

Viyana'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Nwaiwu'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

Son olarak Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

