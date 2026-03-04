‘Pas’tan yüksek iletkenli mürekkep Savunma sanayisine hizmet edecek

Aydın, piyasada satılanların gümüş ve altın gibi malzemelerden üretilen pahalı ürünler olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Demir oksit ülkemizde çok fazla bulunan ve kolay ulaşılabilen, aslında yarı iletken olan, pas olarak da bilinen bir malzeme. Bu malzemeyi fonksiyonelleştirerek daha iyi, daha aktif ve daha teknolojik ürüne çevirdik. Savunma, giyilebilir teknoloji, akıllı ambalajlar, güneş panelleri gibi birçok alanda kullanımı olacak bir ürün. Son yıllarda popülaritesi artan bir ürün. Bu da ülkemize çok katkı sağlayacak. Hem yerli hem daha ucuz hem de düşük toksisiteye (kimyasal maddenin organizmaya zarar verme derecesi) sahip bir ürün."