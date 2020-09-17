  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor’un yabancı teknik direktörü: Ezanı ilk duyduğumda ağladım
Spor

Trabzonspor’un yabancı teknik direktörü: Ezanı ilk duyduğumda ağladım

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ezanı ilk duyduğunda ağladığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:42:00 -
Trabzonspor’un yabancı teknik direktörü: Ezanı ilk duyduğumda ağladım

Yabancı teknik direktöre sahip olan Trabzonspor’un teknik adamı İslamiyet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İslamiyet’te sorduğum bütün soruların cevabını bulduğunu söyleyen teknik adam, ezanı ilk duyduğunda ağladığını açıkladı.

Teknik adam nasıl Müslüman olduğunu anlattı

Eşiyle tanışmasının ardından İslamiyet’i seçen Trabzonspor Teknik direktörü anne ve babasının koyu bir Katolik olduğunu da söyledi.

Kuzenleri dahil ailesindeki herkesin İslamiyet’i seçtiğini vurgulayan Eddie Newton şunları söyledi.

"Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum."

İslamiyet hakkında bilgisi olanları arayarak bilgi alan Newton;

"Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslamiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslamiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp 'O gün bugün, İslamiyet'i seçmek istiyorum.' dedim ve ardından da Müslüman oldum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü çikolata firmasından şoke eden açıklama: Helal değiliz
Dünya

Dünyaca ünlü çikolata firmasından şoke eden açıklama: Helal değiliz

Dünyaca ünlü çikolata firması Nutella, sosyal medya hesabından 'Helal misiniz?' sorusuna skandal bir cevap verdi.
Türk Telekom
Teknoloji

Türk Telekom

Türk Telekom Ttnet internet başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası nedir? Türktelekom himzetleri hakkında merak e..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşları uyaran Bakan..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı