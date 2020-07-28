Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki final yolu

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, finale tek yenilgiyle geldi.

Şampiyonluğa ulaşamamasına karşın ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayarak son 9 sezonun en başarılı performansını gösteren bordo-mavililer, Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 22 gol atan bordo-mavili ekip, kalesinde 7 gol gördü.





- Kupa yolu





Organizasyonun 5. turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile eşleşen Karadeniz ekibi, deplasmanda 2-1, sahasında da 4-1'lik galibiyetlerle tur atladı.

Son 16 turunda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile tur mücadelesine çıkan Trabzonspor, ilk maçta sahasında rakibini 2-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın normal süresi ise ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Penaltı atışları sonucu bordo-mavililer, turu geçen taraf oldu.

Karadeniz ekibi, çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında zorlanmadı. Bordo-mavililer sahasında 5-0, deplasmanda 4-1'lik galibiyetlerle bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, yarı finalde de Fenerbahçe'yi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenerek finale adını yazdırdı.





- En golcüsü Sörloth





Süper Ligi 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, takımının Türkiye Kupası'nda da en golcü oyuncusu oldu.

Sörloth, kupada forma giydiği 6 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Norveçli oyuncuyu, devre arasında takımdan ayrılan Sturridge 3, Nwakaeme, Novak ve Guilherme de ikişer golle takip etti.