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Spor

Trabzonspor'un Türkiye Kupasi final maçının kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli olurken, mücadelede forma giyip giymeyeceği merak edilen Anthony Nwakaeme kadroda yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:19:00 - 2020-07-28 13:22:50
Trabzonspor'un Türkiye Kupasi final maçının kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor, Antalyaspor'u eleyen Alanyaspor ile finalde mücadele edecek. Final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bordo-mavililerin maç öncesinde kamp kadrosu belli olurken, Nwakaeme de kadroda yer aldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Manuel da Costa, Majıd Hosseını, Manoel Mesıas, Joao Pereıra, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Fılıp Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndıaye, Jose Sosa, Guılherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç"

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