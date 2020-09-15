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Spor Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Benik Afobe, İstanbul'a geldi
Spor

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Benik Afobe, İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:58:13 -
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Benik Afobe, İstanbul'a geldi

İSTANBUL(AA) - Trabzonspor’un transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, İstanbul’a geldi.

İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen Afobe, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında gazetecilerin Trabzonspor'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Afobe, bazı havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. Benik Afobe, daha sonra Trabzon'a gitmek için iç hatlar terminaline geçti.



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