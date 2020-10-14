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Spor Trabzonspor'un Sörloth'tan kazandığı para belli oldu
Spor

Trabzonspor'un Sörloth'tan kazandığı para belli oldu

Alexander Sörloth'u kadrosuna katan Alman ekibi Leipzig, Norveçli golcü için Trabzonspor'a 10 milyon euro yaklaşık 93 milyon liralık bonservis bedeli ödedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:25:00 -
Trabzonspor'un Sörloth'tan kazandığı para belli oldu

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katan Alman ekibi Leipzig, Norveçli golcünün 10 milyon euro yaklaşık 93 milyon liralık bonservis ücretini geçtiğimiz gün bordo mavililerin hesabına yatırdı.

Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor biraz olsun feraha ulaştı.

Alman ekibi Leipzig'un geçtiğimiz gün bordo mavili kulübün hesabına Alexander Sörloth'un bonservis bedeli olarak 10 milyon euro yaklaşık 93 milyon lira yatırdığı öğrenildi.

Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı. Futbolculara ödemelerini gününden önce yapan Karadeniz ekibi, yine maaşları erkenden banka hesaplarına yatırdı.

 

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