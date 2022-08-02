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Spor Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu
Spor

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuralarının çekimi tamamlandı. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:17:00 -
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi TSİ ile 13.00'te başladı. Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcimimiz Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

Turu geçerse gruplara kalıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda olan Trabzonspor, Kopenhag'a elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İlk maç 16 Ağustos'ta

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maç ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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