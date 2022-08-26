Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? Trabzonspor Avrupa Ligi rakipleri:
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Futbolseverler Trabzonspor'un hangi takımla eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor hangi takımlarla eşleşti? Trabzonspor Avrupa Ligi hangi grupta?
Şampiyonlar Ligi pyal-off turunda Kopenhag’a elenen Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Avrupa Ligi grup kuraları 26 Ağustos Cuma günü İstanbul’da çekildi. Peki, Trabzonspor hangi takımlarla eşleşti?
Trabzonspor'un rakipleri kim oldu? Trabzonspor Avrupa Ligi rakipleri:
Dördüncü torbada bulunan Trabzonspor, H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.
H Grubu
Kızılyıldız
Monaco
Ferencvaros
Trabzonspor
Oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: Arsenal (İngiltere), PSV (Hollanda), Bodo/Glimt (Norveç), Zürih (İsviçre)
B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa), Fenerbahçe (Türkiye), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
C Grubu: Roma (İtalya), Ludogorets (Bulgaristan), Real Betis (İspanya), HJK Helsinki (Finlandiya)
D Grubu: Braga (Portekiz), Malmö (İsveç), Union Berlin (Almanya), Union Saint-Gilloise (Belçika)
E Grubu: Manchester United (İngiltere), Real Sociedad (İspanya), Sheriff (Moldova), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
F Grubu: Lazio (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Midtjylland (Danimarka), Sturm Graz (Avusturya)
G Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Karabağ (Azerbaycan), Freiburg (Almanya), Nantes (Fransa)
H Grubu: Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa), Ferencvaros (Macaristan), Trabzonspor (Türkiye)
Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.
Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.