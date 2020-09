Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Trondsen: "İyi ve kaliteli takım olduğumuzu düşünüyorum"

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen, "Norveç'te alışık olduğumdan daha üstte bir seviye var. Kalitenin çok yüksek olduğunu gördüm. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Trondsen, bordo-mavili kulübün medya merkezine yaptığı açıklamada, çok iyi bir oyuncu gruplarının olduğunu belirtti.

Takıma alışma sürecinin gayet iyi gittiğini aktaran Trondsen, "Fizik olarak da iyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni gayet iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Norveçli oyuncu, bordo-mavili takımda geçen sezon gol kralı olan Alexander Sörloth ile daha önce oynadığını anımsatarak, "15-16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Hatta beraber oynadığımız takımların hepsinde neredeyse oda arkadaşıydık. Böyle birinin sizden daha önce burada olması sizin hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Gün geçtikçe diğer takım arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buluyorum. Gerçekten harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir yolda gittiğimizi söyleyebilirim. Hepsine bana gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





- "Sörloth ile her gün konuştuk"





Transfer sürecinde Sörloth'tan her gün takım hakkında bilgi aldığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Rosenborg'da son maçımı yaklaşık iki hafta önce oynamıştım. Koronavirüs nedeniyle biraz gecikmeler yaşandı ama sonra Trabzon'a gelerek sağlık testlerinden geçtim. Aslında 4-5 gün gecikmeli de Trabzon'a gelebilirdim ama bunu istemedim. Çünkü Trabzonspor'un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen buraya dahil olmam gerektiğini düşündüm. O dönemde neredeyse her gün görüntülü olarak Sörloth ile görüşüyorduk. Hatta Sörloth ile o kadar çok şeyi konuştuk ki neredeyse gelmeden önce takımı tamamen tanıyordum. Sörloth olmasa da Trabzonspor'a gelebilirdim çünkü ne kadar büyük bir takım olduğunu görüyorum."





- "Sörloth'un performansı Norveç'te tam olarak bilinmiyor"





Trondsen, Sörloth'un tüm maçlarını izlediğini belirterek, "Norveç'teki TV yayınları nedeniyle Türk futbolunu takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Bazı maçların tamamen yayımlanmadığını düşündüğünüzde Sörloth'un performansı Norveç'te tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Ancak ben kendisinin buradaki tüm maçlarını takip ettim. Kendi öz güvenini kazandığında üst düzey bir performans gösteriyor. Aynı şekilde performans gösterirsem, ben de çok mutlu olurum." şeklinde konuştu.





- "Şehirde yabancılık çekmedim"





Norveçli futbolcu şehirde hiç yabancılık çekmediğini de vurgulayarak, "Trabzon aslında Norveç'te yaşadığım Trondheim şehri ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile konuştuğumuzda özellikle deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu söyledi. Umarım pandemi bittikten sonra şehri daha çok gezme ve tanıma fırsatı bulacağım." dedi.

Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımlarının olduğunun altını çizen Trondsen, "Takıma ilk baktığımda gerçekten zeki oyunculardan kurulu bir ekip olduğumuzu görüyorum. Böyle oyuncularla oynamak her zaman daha kolaydır. Ne yapmaları, nerede olmaları gerektiğini bilen oyuncularla oynamak her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu kadar akıllı ve çabuk düşünebilen oyuncuların takımınızda olması alışma sürecindeki bir oyuncu için de çok önemlidir. Norveç'te alışık olduğumdan daha üstte bir seviye var. Kalitenin çok yüksek olduğunu gördüm. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.





- "Skor katkısı da sağlayacağım"





Trondsen, oyun stili hakkında da bilgiler vererek, "Sörloth'un da bahsettiği gibi iyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olmayı seven, topla oynamayı ve pas yapmayı seven bir oyun tarzım var. Orta sahada hızlı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bazen de kayarak müdahaleleri yapmayı seven bir oyun tarzım var. Şut atma fırsatı bulduğumda takımımıza skor anlamında da pek çok katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Tabi ki bunları hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Norveç ve Türkiye'nin fiziksel özelliklerin ön plana çıktığı ligler olduğunu aktaran Trondsen, şunları söyledi:

"Norveç ligi de aslında fiziksel özelliklerin öne çıktığı bir lig. Türkiye ligine baktığımda sürekli öne arkaya doğru ve çabuk oynanan, kontra atakların ve hızlı atakların çok olduğu bir lig yapısı olduğunu gördüm. Buradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da benzer şeyler söylediler. Yüksek tempolu ve kaliteli oyuncuların bulunduğu bir lig olduğunu biliyorum. Tabii ki düşündüğümüzde Norveç'teki ligle Türkiye ligini karşılaştırdığımızda burada temponun daha yüksek olduğunu ve daha kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Ben rakibin temposuna, rakibin kalitesine ve rakibin yapabileceklerine ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Dolayısıyla lige adaptasyonumun da kolay olacağını düşünüyorum."





- "Taraftarlardan muhteşem reaksiyon alıyorum"





Bordo-mavili taraftarlardan çok olumlu dönüşler aldığını belirten Trondsen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızla karşılaştığımda muhteşem reaksiyonlar alıyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldım, belki birçoğuna cevap da veremedim. Beni burada ne kadar iyi karşıladıklarını ne kadar güzel şeyler düşündüklerini her mesajlarında ve her karşılaşmamızda görebiliyorum. Herkesten, tüm takım arkadaşlarımdan ne kadar büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu duydum. Bunu zaten biliyordum ancak ne yazık ki pandemi nedeniyle onlarla birlikte olamıyoruz, onların önünde oynayamıyoruz. Umuyorum ki kısa süre içinde bu pandemi süreci biter. Taraftarımızın önünde oynayacağımız maçları dört gözle bekliyorum."