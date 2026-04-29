  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözde ateşkes özde katliam! Bu yapılanlara şerefsizlik denir TFF duyurdu! Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Avrupa Parlamentosu’ndan sert çıkış İsrailli işgalcilerle ticaret yasaklansın Diplomasi Twitter'a düştü! "Tweet atarak devlet yönetilmez!" Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa Birliği’nde siyasi irade yok Avrupa’da akaryakıt alarmı! Hürmüz Boğazı krizi fiyatları uçurdu Konut ve arsa satışlarında yeni dönem! 1 Temmuz'dan itibaren sona eriyor “Çok gizli" ibaresiyle gönderilmişti! MİT Humeyni’nin belgesini paylaştı ‘Papatya’ davasına red Destici'den İslam dünyasına Lübnan uyarısı! "Sıra Suriye ve Suudi Arabistan'a gelecek!"
BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararı ABD Başkanı Trump'ı memnun etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararı ABD Başkanı Trump'ı memnun etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararından memnun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bu adımın petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Artemis 2" ekibini Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararını nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Trump, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

"Bence bu harika bir şey"

ABD Başkanı, "Bence bu harika bir şey. (BAE Devlet Başkanı) Muhammed'i (bin Zayid) çok iyi tanıyorum, çok zeki biridir ve muhtemelen kendi yolunda ilerlemek istiyor. Bu iyi bir şey. Sonuçta bunun petrol fiyatlarını düşürmek açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Söz konusu kararın ABD açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Trump, kendilerinin de bazen OPEC ile sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı
Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı

Gündem

Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Trump: Ablukayı kaldırmak istemiyorum
ABD Başkanı Trump: Ablukayı kaldırmak istemiyorum

Dünya

ABD Başkanı Trump: Ablukayı kaldırmak istemiyorum

Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı
Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı

Dünya

Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı

Dünya nefesini tuttu! Trump ve Putin arasında 1,5 saatlik dev zirve!
Dünya nefesini tuttu! Trump ve Putin arasında 1,5 saatlik dev zirve!

Gündem

Dünya nefesini tuttu! Trump ve Putin arasında 1,5 saatlik dev zirve!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ccc

Yahudi kuklaları.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23