  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem CHP zihniyetine destek meşru değildir
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Selamet Akıncıları Derneğinden yapılan açıklamada "CHP zihniyetine destek meşru değildir" ifadesi kullanıldı.

Selamet Akıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde, kendilerini Milli Görüş çizgisinde gösteren bazı siyasi partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile kurdukları ilişkileri meşrulaştırmak amacıyla, Necmettin Erbakan Hocamızın 1974 yılında CHP ile kurduğu koalisyon hükümetini referans göstermeleri üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Selamet Akıncıları Derneği yöneticileri olarak, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları ve Akıncılar Derneği bünyesinde aktif görevler üstlenmiş kişiler olarak, söz konusu dönemin tüm gelişmelerine doğrudan tanıklık ettiğimizi kamuoyuna hatırlatırız.

 

1973 genel seçimleri sonrasında hiçbir partinin tek başına iktidar olamaması, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in “Millet bana muhalefet görevi verdi” diyerek hükümete girmemesi ve dönemin siyasi şartları nedeniyle ülkenin uzun süre hükümetsiz kalması, bir koalisyon hükümetini zorunlu kılmıştır.

Bu süreçte CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan teklif, Milli Selamet Partisi’nin şartlarının kabul edilmesi üzerine değerlendirilmiş ve 26 Ocak 1974 tarihinde koalisyon hükümeti kurulmuştur.
Söz konusu hükümet döneminde, Milli Selamet Partisi’nin belirleyici rolüyle önemli adımlar atılmış; Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirilmiş, ağır sanayi hamlesi başlatılmış, eğitim ve din hizmetleri alanında kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. Ancak bu hükümet, yaklaşık 10 ay sonra sona ermiştir.

 

Sayın Erbakan’ın siyasi hayatı incelendiğinde, CHP ile kurulan bu tek koalisyonun istisnai bir durum olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim kendisi, farklı dönemlerde sağ partilerle birçok kez hükümet ortaklığı kurmuş ve siyasi iş birliklerinde bulunmuştur.

Erbakan Hocamız; 1. MC hükümeti, 2. MC hükümeti, AP’nin azınlık hükümetine dışarıdan verilen destek, Alparslan Türkeş’in lideri olduğu MÇP ile seçim işbirliği ve son olarak da DYP ile kurduğu Refah Yol hükümeti olmak üzere 5 kez sağ partilerle işbirliği yapmıştır.

Necmettin Erbakan’ın CHP ile yalnızca bir kez, zorunlu şartlar altında koalisyon kurduğu, bu koalisyonun, ülkenin hükümetsiz kalmaması amacıyla ve MSP’nin şartlarının kabul edilmesiyle gerçekleştiği, sonrasında ise sağ partilerle çok daha fazla sayıda hükümet ortaklığı ve iş birliği yaptığı, günümüzde bazı partilerin bu tek örneği referans göstererek CHP ile yakınlaşmalarını meşrulaştırmaya çalıştığı, bu yaklaşımın tarihsel bağlamı çarpıttığı ve kamuoyunu yanılttığı görülmektedir.

 

Bugün bazı siyasi çevrelerin, bu tekil örneği bağlamından kopararak günümüz siyasi ilişkilerine dayanak yapmaları, tarihsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Bu çerçevede, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, söz konusu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve yanıltıcı nitelik taşıdığını ifade ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23