İstanbul trafiği entübe edildi! Abdullah Özdemir "beceriksiz zihniyeti" yerden yere vurdu!

İBB’nin "engelleniyoruz" bahanesini canlı yayında rakamlarla çürüten Abdullah Özdemir, otobüs alımları üzerinden tarihi bir kıyaslama yaptı. Özdemir, "AK Parti döneminde yılda 450 otobüsü öz kaynaklarımızla, tek kuruş kredi kullanmadan alıyorduk. Mevcut yönetim ise 7 yılda bizim bir yılda aldığımız kadar bile otobüs alamadı" diyerek liyakat farkını ortaya koydu. Özdemir, AK Parti döneminde 5,5 olan otobüs yaş ortalamasının bakımsızlıktan dolayı bugün 12,5’e çıktığını ve bunun sonucunda otobüs yangınlarının artık İstanbul'un acı bir rutini haline geldiğini vurguladı.

Levazım Tüneli'ni "lakayıt" bir tavırla durdurdular!

Ulaşım ana planlarının bir bir rafa kaldırılmasına tepki gösteren Özdemir, Beşiktaş Stadı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluna trafiğe girmeden 15 dakikada ulaşımı sağlayacak olan Levazım Tüneli projesinin durdurulmasına adeta isyan etti. "40-50 bin araç geçecek diye tünel mi yapılır" şeklindeki lakayıt yaklaşımın İstanbul'a çok şey kaybettirdiğini belirten Özdemir, "Viyadükler, köprülü kavşaklar, tüneller biterdi; vatandaşımız şimdi keyifle kullanırdı. Bildiğim için kahroluyorum, İstanbul çok kan kaybetti" ifadelerini kullandı.

"İstanbul artık yoğun bakımı da geçti, entübe noktasına geldi"

Erkan Tan’ın "Trafik her zaman yok muydu?" sorusuna net bir yanıt veren Özdemir, mevcut yoğunluğun ve aksamaların bir tesadüf olmadığını, hizmetlerin durdurulmasının doğal bir sonucu olduğunu belirtti. Marmaray ve 3. Köprü gibi projelere her zaman karşı çıkan zihniyetin bugün o eserleri kullandığını hatırlatan Özdemir, "Biz bu hizmeti tüm vatandaşımız için yaptık. Ancak bugün yan yollar yapılmıyor, tüneller bitirilmiyor. Şehir artık yoğun bakımı da geçti, adeta entübe edildi" diyerek İstanbul’un acil bir "Gerçek Belediyecilik" müdahalesine ihtiyacı olduğunu haykırdı.