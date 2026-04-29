CHP'li İBB'nin "engelleniyoruz" masalı çöktü! Abdullah Özdemir İstanbul’un ulaşım skandalını Akit TV'de böyle ifşa etti

İstanbul'un ulaşım tarihine ışık tutan Abdullah Özdemir, 2004 yılında AK Parti görevi devraldığında şehrin sadece 8,5 kilometrelik komik bir metro hattına sahip olduğunu hatırlattı. "Biz bu rakamı gece gündüz demeden çalışarak 300 kilometreye çıkardık" diyen Özdemir, merhum Kadir Topbaş döneminde hazırlanan "Ulaşım Ana Planı" ile İstanbul'un 2040 yılına kadar ilmek ilmek planlandığını ancak 2019 sonrası kentin "Duraklama Devri"ne mahkum edildiğini belirtti.

Hazır projeye bile takatleri yetmiyor!

CHP zihniyetinin sadece algı belediyeciliği yaptığını belirten Özdemir, Mahmutbey-Esenyurt metrosu üzerinden İBB yönetimine sert eleştiriler yöneltti. 2017 yılında AK Parti döneminde ihalesi yapılan ve bütçesi son kuruşuna kadar hazır edilen bu dev projenin aradan geçen yıllara rağmen bitirilememesini "hizmet vizyonsuzluğu" olarak niteledi. Özdemir, "Bunlar hazır projeyi, parasını bulduğumuz hattı bile yürütmekten acizler" diyerek İBB yönetiminin liyakatsizliğini gözler önüne serdi.

"İstanbul sahipsiz değil!"

İstanbul halkının her gün metrobüs duraklarında, arızalanan otobüslerde ve kilitlenen trafikte canından bezdiğini söyleyen Abdullah Özdemir, CHP'nin reklam bütçesine ayırdığı devasa kaynakları ulaşıma harcamadığını ifade etti. Milli ve manevi değerlerden uzak, sadece şov peşinde koşan bu zihniyetin İstanbul'u daha fazla karanlığa sürüklemesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Özdemir, "İstanbul yeniden gerçek belediyecilikle buluşacak" mesajını verdi.