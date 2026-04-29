Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet'te köşe karalayan Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı.
Mine Kırıkkanat hakkında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kırıkkanat'ın sosyal medyada Kılıçdaroğlu hakkındaki bir haberle ilgili yazılı paylaşım yaptığı ve yine kendi profilinden Kılıçdaroğlu hakkında yorum yaptığı belirtildi.
Şüpheli Kırıkkanat hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
