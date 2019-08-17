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Trabzonspor'un lig başlangıçları

- Bordo-mavililer, lig tarihindeki 45 sezonda, açılış maçlarında 28 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı- Karadeniz ekibi, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Trabzonspor'un lig başlangıçları


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 45 sezondaki başlangıç maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 23 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.


- Kasımpaşa ile 2. kez


Trabzonspor, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken 2 sezon aradan sonra yine ilk hafta maçında birbirleriyle mücadele edecekler.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti.


- İlk hafta maçları


Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1974-75Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0
1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0
1978-79Boluspor-Trabzonspor 0-0
1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0
1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1
1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1
1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1
1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1
1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0
1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0
1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1
1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0
1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0
1990-91Karşıyaka-Trabzonspor 0-2
1991-92Trabzonspor-Samsunspor 4-1
1992-93Trabzonspor-Sarıyer 4-0
1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1
1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1
1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1
1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0
1997-98Kocaelispor-Trabzonspor 1-3
1998-99 Trabzonspor-Gazintepspor 0-1
1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2
2000-01Erzurumspor-Trabzonspor 1-3
2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3
2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3
2005-06 Trabzonspor-Kayserispor2-1
2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)
2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0
2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2
2010-11Ankaragücü-Trabzonspor0-2
2011-12Manisaspor-Trabzonspor 1-1
2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1
2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0
2015-16Trabzonspor-Bursaspor 1-0
2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa2-0
2017-18Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1
2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
  1. Futbol
  2. ilk hafta maçları
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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