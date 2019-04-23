Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Sabit Sabır vefat etti





TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Sabit Sabır vefat etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Sabit Sabır'ın akşam saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

Sabit Sabır'ın 1932 yılında Trabzon'da doğduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kulübümüzün kurucu üyelerinden Sabit Sabır'ın bugün akşam saatlerinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sabit Sabır, ilk ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi İstanbul Robert Koleji'nde tamamlandı. 1958-1961 yılları arasında ABD Pensilvanya Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde milletlerarası ticaret konusunda master yaptı. 1964 yılında kurduğu Sabırlar Fındık ihracat şirketiyle fındık ticaretine başladı. 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan kulübümüzün kurucu üyelerinden biri olan Sabır, iş hayatında etkin görevler aldı. Sabır, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı yaptı. Sabır, kulübümüzde yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra disiplin kurulu üyeliği de yaptı. Aynı zamanda divan üyemiz olan Sabit Sabır, yeni tüzüğümüzle oluşturulan İstişare Kurulu'nun da üyesiydi. Trabzonspor Kulübü olarak Sabır'a yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da camianın çok önemli bir değerini kaybettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'umuzu Trabzonspor yapan insanlardan birini daha maalesef sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Sabit ağabey hem iyi bir iş insanı hem de her anını Trabzonspor ile yaşayan bir karakterdi. Bugün bizler burada isek onların sayesindedir. Bıraktıkları bu büyük mirasa sahip çıkmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Allah rahmet eylesin. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun."

Kurucu üyelerden Nizamettin Algan da Sabit Sabır'ın vefatının kendisini son derece üzdüğünü belirterek, "Kulübümüzün kurulma aşamasında oldukça etkin rol oynayan, inandığı yoldan asla sapmayan, doğrudan taviz vermeyen önemli bir değerimizi kaybettik. Kendisi iyi bir arkadaşımdı. Üzüntümü anlatmak zor. Sabit Sabır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." şeklinde görüş bildirdi.

Kulübün bir diğer kurucusu ve eski başkanlarından Salih Erdem de şu ifadeleri kullandı:

"Sabit Bey'i kulübümüzün kuruluşundan önce de tanırdım. İşimiz nedeniyle de sürekli görüşürdük. 60 yıllık dostumdu. Acı tatlı birçok anımız var. Büyük bir şok yaşadım, çok üzgünüm. Şehrimiz ve kulübümüz çok önemli bir değerini kaybetti. Kulübümüzü her zaman çok seven ve kendine dert eden biriydi. Hayatta kalan son üç üyeydik. Onun kaybı beni derinden etkiledi. Kendisine Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Kulüp Divan Başkanı Ali Sürmen de açıklamasında üzüntüsünü aktararak, "Biz Sabit Sabır'ı, Trabzon futbolunun amatör günlerinden profesyonel günlerine geçerken tanıdık ve onların sayesinde şampiyonluklardan keyif alarak büyüdük. Sağlığı yerinde olduğu sürece Trabzonspor’un genel kurullarına katılarak kulübün iyi günlere ulaşması için olumlu ve cesur tavsiyelerde bulunmuştur. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun. Onu unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Sabit Sabır'ın cenazesinin yarın Trabzon'da ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nden kaldırılacağı da kaydedildi.





