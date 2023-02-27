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Spor Trabzonspor'un kalbini alacaklar! Duyanlar, kulaklarına inanamadı
Spor

Trabzonspor'un kalbini alacaklar! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

Bordo-mavili takımda bu sezon 11 gol, 11 asistlik performansa imza atan Yunan yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 11:54:00 -
Trabzonspor'un kalbini alacaklar! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

 

Bordo-mavili takımda bu sezon 11 gol, 11 asistlik performansa imza atan Yunan yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Müthiş bir sezon geçiren ve Yunanistan Milli Takımı’ndaki performansıyla birlikte çıktığı 33 maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı gösteren Bakasetas, Avrupa kulüplerinin radarında.

BÜTÇE 6-7 MİLYON EURO

Serie A’da Avrupa potasını zorlayan Bologna, sezon biter bitmez Yunan yıldızın transferi için düğmeye basacak. Çizme basını, Bologna’nın ilk etapta 6-7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını yazdı. Milliyet'e göre; Trabzonspor Yönetimi ise Bakasetas’ın sözleşmesinde yazan ‘12 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin kullanılmasını istiyor. Başarılı 10 numara ile daha önce Fiorentina ve Sporting Lizbon da ciddi şekilde ilgilenmişti.
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