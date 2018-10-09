Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega resmen açıkladı: America de Cali kulübü ile...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Hugo Rodallega Kolombiya medyasından El País de Cali ile röportaj yaptı ve kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rodallega en büyük arzunun Cali Amerika'da emekli olmak olduğunu, ayrıca yaz transfer döneminde transferinin gerçekleşemediğini dile getirdi.

''HAYRANI OLDUĞUM BİR TAKIM''

Yaz transfer döneminde transferinin gerçekleşmemesine de değinen Rodallega “America De Cali'ye transferimin gerçekleşmemesi için üzücü bir durumdu, ama çocukluğumdan beri yaşadığım bir rüyaydı, çünkü bu bir hayranı olduğum takımdı'' şeklinde konuştu.

Golcü oyuncu sözlerini şu ifadelerle tamamladı ''America De Cali dahil olmak üzere bir kaç kulüp ile temas kurduğunu'' kaydederken yakın çevresinin de ülkesine dönmesini istediğini açıkladı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR