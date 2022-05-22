  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'un forvetine dev teklif!
Spor

Trabzonspor'un forvetine dev teklif!

Trabzonspor'un şampiyonluğunda attığı gollerle katkı veren Djaniny Semedo’nun Arap Yarımadası’ndaki talipleri artıyor. Daha önce Sharjah kulübünün istediği Yeşil Burun Adalı forvet için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal 6 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:32:00 -
Trabzonspor'un forvetine dev teklif!

Trabzonspor'un şampiyonluğunda attığı gollerle katkı veren Djaniny Semedo’nun Arap Yarımadası’ndaki talipleri artıyor. Daha önce Sharjah kulübünün istediği Yeşil Burun Adalı forvet için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal 6 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Fırtına’nın yıldızı Djaniny Semedo’nun Arap Yarımadası’ndaki talipleri artıyor. Daha önce Sharjah kulübünün istediği Yeşil Burun Adalı forvet için devre arasından bu yana Al Hilal pusuda bekliyor. Suudi Arabistan ekibinin 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 8-10 milyon Euro arasında bir rakam. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda tutmak istediği Djaniny’nin Trabzonspor’la 1 yıl kontratı kaldı. Dolayısıyla rakamın artması durumunda Djaniny’nin satılma ihtimali yüksek gözüküyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay