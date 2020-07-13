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Spor

Trabzonspor'un cezası kaldırılacak mı?

Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor’da Manchester City’nin men cezasının kaldırılmasıyla gözler CAS'a çevrildi. Peki Trabzonspor’un cezası kaldırılacak mı? Trabzonspor Avrupa’dan kaç yıl men edildi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:16:00 -
Trabzonspor'un cezası kaldırılacak mı?

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmişti.

Alınan bu kararın ardından bordo-mavili kulüp, hazırlanan dosya ile CAS’a kararın iptal edilmesi için itirazda bulundu.

İtiraza ilişkin kararın ise 16 Temmuz’da görülecek dava ile sonuçlanacağı duyurulurken, CAS’tan Trabzonspor’u umutlandıran bir karar çıktı.

Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası aldığı açıklanan Manchester City’nin men cezası kaldırıldı.

CAS’ta yaşanan bu gelişme ile bordo-mavili camia, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.

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