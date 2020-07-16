Trabzonspor’un Avrupa'dan men cezası kalkacak mı?
Trabzonspor, UEFA tarafından verilen 1 yıllık Avrupa'dan men cezası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) savunmasını yapacak. Ahmet Ağaoğlu video konferans yöntemi ile yapılacak toplantıya katılacak.
Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde masaya yatırılacak.
CAS'ın bordo-mavili yönetime itiraz hakkını vermesiyle Trabzonspor taraftarları hayliyle umutlandı.
Hukuk Kurulu üyeleri, "Belgeleri hazırladık ve geniş kapsamlı bir savunma yapacağız. Cezamız kalkacak" açıklamasında bulundu.