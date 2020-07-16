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Spor

Trabzonspor’un Avrupa'dan men cezası kalkacak mı?

Trabzonspor, UEFA tarafından verilen 1 yıllık Avrupa'dan men cezası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) savunmasını yapacak. Ahmet Ağaoğlu video konferans yöntemi ile yapılacak toplantıya katılacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:11:00 -
Trabzonspor’un Avrupa'dan men cezası kalkacak mı?

Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde masaya yatırılacak.

CAS'ın bordo-mavili yönetime itiraz hakkını vermesiyle Trabzonspor taraftarları hayliyle umutlandı.

Hukuk Kurulu üyeleri, "Belgeleri hazırladık ve geniş kapsamlı bir savunma yapacağız. Cezamız kalkacak" açıklamasında bulundu.

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