Trabzonspor'un 5 maç sonra yüzü güldü

Trabzonspor'la BB Erzurumspor Madical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve birçok gol pozisyonuna giren Trabzonspor, 23. dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti: 1-0. Erzurumspor'da Mina'nın 39. dakikada kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkardı. Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.