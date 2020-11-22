Trabzonspor'un 5 maç sonra yüzü güldü
Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup yendi ve 5 maç sonra yüzü güldü.
Trabzonspor'la BB Erzurumspor Madical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ve birçok gol pozisyonuna giren Trabzonspor, 23. dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti: 1-0. Erzurumspor'da Mina'nın 39. dakikada kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki ekip de girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkardı. Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.