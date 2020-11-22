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Spor Trabzonspor'un 5 maç sonra yüzü güldü
Spor

Trabzonspor'un 5 maç sonra yüzü güldü

Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup yendi ve 5 maç sonra yüzü güldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:30:00 -
Trabzonspor'un 5 maç sonra yüzü güldü

Trabzonspor'la BB Erzurumspor Madical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve birçok gol pozisyonuna giren Trabzonspor, 23. dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti: 1-0. Erzurumspor'da Mina'nın 39. dakikada kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkardı. Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

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